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        Haberler Bilgi TV Yayın akışı 13 Haziran 2024: Bu akşam TV'de ne var? SHOW TV, ATV, Star TV, Star, Kanal D, Now, TRT1, TV8

        Bu akşam TV'de ne var? 13 Haziran 2024 TV yayın akışı

        Bu akşam ekranlarda izleme keyfinizi artıracak birçok yapım olacak! Akşama film sevenler için yerli ve yabancı seçenekler olacak. Bunun yanı sıra yarışma programları ve yeni bölümüyle diziler, seyirci ile buluşacak. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:20
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        Bu akşam ekranlarda birçok seçenek olacak! Keyifle izleyebileceğiniz tüm dizi, film, yarışma programlarını bir araya getirdik. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...

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        BAHAR

        SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..

        Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

        00:45 Sandık Kokusu

        03:15 Bahar

        05:30 Baba

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        ALAN

        ATV'de yayınlanan Alan yarışması bu akşam 20.00'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlarda olacak.

        Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Alan

        01:00 Kuruluş Osman

        04:00 Destan

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        AŞK-I MEMNU

        Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle her hafta Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oynuyor.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        21:45 Aşk-ı Memnu

        23:45 Yalan

        02:00 Güneşin Kızları

        04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)

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        AY'IN DÜŞÜŞÜ

        Orijinal ismi Moonfall olan film bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Filmi kaçıranlar için tekrarı 22.50'de bir daha oynayacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

        22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

        01:40 İstanbullu Gelin

        03:30 Baba Ocağı

        05:30 Güzel Köylü

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        SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

        "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programında, birbirinden başarılı sesler, jüri karşısında türkülerini seslendirecekler. Yarışmacılar gecenin birincisi olmak ve "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için etkileyici performanslar sergileyecekler. Program bu akşam 20.00'de TRT1'de olacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        07:10 Kara Tahta

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Sen Türkülerini Söyle

        00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)

        01:55 Gönül Dağı

        04:25 Seksenler

        05:25 Lingo

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        RECEP İVEDİK 6

        Recep İvedik serisinin altıncı filmi bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de olacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Yabani

        13:15 Kirli Sepeti

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

        22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

        01:00 Mucize Doktor

        03:30 Yasak Elma

        05:00 Son Yaz

        06:00 Her Yerde Sen

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        SURVIVOR ALL STAR 2024

        Survivor yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        11:00 Survivor 2024

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        05:30 Dizi

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