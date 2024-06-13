Bu akşam TV'de ne var? 13 Haziran 2024 TV yayın akışı
Bu akşam ekranlarda izleme keyfinizi artıracak birçok yapım olacak! Akşama film sevenler için yerli ve yabancı seçenekler olacak. Bunun yanı sıra yarışma programları ve yeni bölümüyle diziler, seyirci ile buluşacak. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...
Bu akşam ekranlarda birçok seçenek olacak! Keyifle izleyebileceğiniz tüm dizi, film, yarışma programlarını bir araya getirdik. İşte, 13 Haziran Perşembe TV rehberi...
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BAHAR
SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..
Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
00:45 Sandık Kokusu
03:15 Bahar
05:30 Baba
ALAN
ATV'de yayınlanan Alan yarışması bu akşam 20.00'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlarda olacak.
Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
01:00 Kuruluş Osman
04:00 Destan
AŞK-I MEMNU
Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle her hafta Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oynuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:45 Yalan
02:00 Güneşin Kızları
04:30 Hasip İle Naip (Yerli Sinema)
AY'IN DÜŞÜŞÜ
Orijinal ismi Moonfall olan film bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak. Filmi kaçıranlar için tekrarı 22.50'de bir daha oynayacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Moonfall, ayın yörüngeden çıkıp, dünyaya doğru yaklaşması karşısında insanların yaşadıklarını konu ediyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar. Onların kurtarma görevlerinde ay hakkında öğrendikleri, akıllarını alt üst edecek ve olaylara yepyeni bir ışık tutacaktır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:50 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:40 İstanbullu Gelin
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE
"Sen Türkülerini Söyle" yarışma programında, birbirinden başarılı sesler, jüri karşısında türkülerini seslendirecekler. Yarışmacılar gecenin birincisi olmak ve "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için etkileyici performanslar sergileyecekler. Program bu akşam 20.00'de TRT1'de olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 İtalyan Yazı (Yabancı Sinema)
01:55 Gönül Dağı
04:25 Seksenler
05:25 Lingo
RECEP İVEDİK 6
Recep İvedik serisinin altıncı filmi bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:30 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
01:00 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
SURVIVOR ALL STAR 2024
Survivor yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi