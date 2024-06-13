BAHAR

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..

Televizyon izleyicileri 13 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışını merak ediyor. Bugün hangi programların yayınlanacağını öğrenmek isteyen pek çok izleyici, özellikle takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV, TRT 1 yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

00:45 Sandık Kokusu

03:15 Bahar

05:30 Baba