"Nasıl da yakışır kucağına!"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aziz

22:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Misafir

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

01:30 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Kuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

00:15 Sana Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Papatya Çocuk

13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

11:45 Tahin Pekmez

14:30 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye