Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TV Yayın Akışı 14 Mart 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Mart 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 14 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Buna göre bugün televizyon ekranlarında hem Ramazan ayının manevi atmosferine uygun programlar hem de sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için 14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışlarını derledik. İşte "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 14:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        14 Mart 2026 TV yayın akışı listesi, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici tarafından merakla araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ soruları yanıt arıyor. Cumartesi akşamında; bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı, Survivor’da nefes kesen dokunulmazlık mücadelesi ve sahur özel programları izleyicilerle buluşacak. İşte, 14 Mart 2026 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı...

        2

        TÜM KANALLARIN 14 MART 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – İkizler Memo - Can

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:45 – Uzak Şehir

        15:45 – Eşref Rüya

        18:00 – Bir Ramazan Akşamı

        19:00 – Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 – Güller ve Günahlar

        00:15 – Uzak Şehir

        02:00 – Güller ve Günahlar

        04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 – Zembilli

        07:30 – atv’de Hafta Sonu

        10:00 – Görevimiz Tatil

        12:00 – Kuruluş Orhan

        14:45 – Aynı Yağmur Altında

        17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 – atv Ana Haber

        20:00 – A.B.İ.

        23:00 – Kuruluş Orhan

        02:00 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – 7 Evlat 2 Damat

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        14:45 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 – Veliaht

        05:00 – Bahar

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:43 – İstiklal Marşı

        06:45 – Kalk Gidelim

        09:40 – Kur'an'ın Mesajı

        10:10 – Kod Adı Kırlangıç

        11:30 – Selam

        12:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        15:30 – Kur'an'ın Mesajı

        16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 – Ramazan Sevinci

        19:30 – Ana Haber

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 – Vefa Sultan

        01:20 – Rüya Makamı | Türk Sineması

        02:20 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:20 – Sahur Bereketi

        05:50 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 – Erkenci Kuş

        14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta

        16:30 – Sevdiğim Sensin

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Boneyard

        22:15 – Boneyard

        00:15 – Sevdiğim Sensin

        03:00 – Sefirin Kızı

        05:00 – Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 – Kamera Arkası

        12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 – Doktor: Başka Hayatta

        18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Sahtekarlar

        00:15 – Efsane Futbol

        01:30 – Doktor: Başka Hayatta

        04:00 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:00 – Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 – Tuzak

        08:00 – Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        16:30 – Survivor Panorama

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 – Gazete Magazin

        04:00 – Gençlik Rüzgarı

        04:45 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
