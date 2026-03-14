TV yayın akışı 14 Mart 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 14 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Buna göre bugün televizyon ekranlarında hem Ramazan ayının manevi atmosferine uygun programlar hem de sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için 14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışlarını derledik. İşte "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtı!
14 Mart 2026 TV yayın akışı listesi, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici tarafından merakla araştırılıyor. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ soruları yanıt arıyor. Cumartesi akşamında; bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı, Survivor’da nefes kesen dokunulmazlık mücadelesi ve sahur özel programları izleyicilerle buluşacak. İşte, 14 Mart 2026 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı...
TÜM KANALLARIN 14 MART 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – İkizler Memo - Can
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 – Uzak Şehir
15:45 – Eşref Rüya
18:00 – Bir Ramazan Akşamı
19:00 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 – Uzak Şehir
02:00 – Güller ve Günahlar
04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 – Zembilli
07:30 – atv’de Hafta Sonu
10:00 – Görevimiz Tatil
12:00 – Kuruluş Orhan
14:45 – Aynı Yağmur Altında
17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 – atv Ana Haber
20:00 – A.B.İ.
23:00 – Kuruluş Orhan
02:00 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – 7 Evlat 2 Damat
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:15 – Veliaht
05:00 – Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 – İstiklal Marşı
06:45 – Kalk Gidelim
09:40 – Kur'an'ın Mesajı
10:10 – Kod Adı Kırlangıç
11:30 – Selam
12:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
15:30 – Kur'an'ın Mesajı
16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 – Ramazan Sevinci
19:30 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Vefa Sultan
01:20 – Rüya Makamı | Türk Sineması
02:20 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:20 – Sahur Bereketi
05:50 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 – Erkenci Kuş
14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 – Sevdiğim Sensin
19:00 – Star Haber
20:00 – Boneyard
22:15 – Boneyard
00:15 – Sevdiğim Sensin
03:00 – Sefirin Kızı
05:00 – Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:00 – Kamera Arkası
12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 – Doktor: Başka Hayatta
18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Sahtekarlar
00:15 – Efsane Futbol
01:30 – Doktor: Başka Hayatta
04:00 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panorama
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 – Gazete Magazin
04:00 – Gençlik Rüzgarı
04:45 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
