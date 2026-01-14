Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu noktada 14 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi incelenmeye başlandı. Kanalların bugünkü yayın akışları paylaşıldı. Kanal D’de Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Now TV’de ise Erdal ile Ece filmi sinemaseverlerle buluşacak. İşte, günün filmleri ve dizilerini merak edenler için 14 Ocak Çarşamba Show TV, Now TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...