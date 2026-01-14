Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 14 OCAK 2026: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, Now TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Ocak Çarşamba: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 14 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün televizyonda hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Bugün Show TV'de Lohusa filmi sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Ocak Çarşamba Show TV, Now TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu noktada 14 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi incelenmeye başlandı. Kanalların bugünkü yayın akışları paylaşıldı. Kanal D’de Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Now TV’de ise Erdal ile Ece filmi sinemaseverlerle buluşacak. İşte, günün filmleri ve dizilerini merak edenler için 14 Ocak Çarşamba Show TV, Now TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Lohusa

        22:30 Çılgın Joe

        00:15 Rüya Gibi

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Lohusa

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Erdal ile Ece

        22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01:30 Çifte Milyon

        04:00 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Uzak Şehir

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 ABİ

        03:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya

        22:00 3'te 3

        23:15 Cennetin Çocukları

        02:15 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Bittin Sen

        02:00 Aramızda Kalsın

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        14 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        26 milyon liralık hediye
        26 milyon liralık hediye
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!