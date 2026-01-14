TV yayın akışı 14 Ocak Çarşamba: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 14 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün televizyonda hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Bugün Show TV'de Lohusa filmi sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Ocak Çarşamba Show TV, Now TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Çılgın Joe
00:15 Rüya Gibi
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Lohusa
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Erdal ile Ece
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
01:30 Çifte Milyon
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 ABİ
03:30 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
22:00 3'te 3
23:15 Cennetin Çocukları
02:15 Kara Ağaç Destanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Bittin Sen
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
