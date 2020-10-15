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TV yayın akışı 15 Ekim 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 15 Ekim Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Kalk Gidelim, Mucize Doktor, Yeni Hayat yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 15 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 15 Ekim 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
23:15 Robocop

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber


FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:30 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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