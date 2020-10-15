Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:45 Show Ana Haber

20:00 Şeref Sözü

23:15 Robocop

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber



FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:30 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 MasterChef Türkiye