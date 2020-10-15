Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
23:15 Robocop
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:30 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye
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