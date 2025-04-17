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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 17 Nisan 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı: 17 Nisan 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 17 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:38
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        TV yayın akışı
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        Tv yayın akışı listesi belli oldu. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…

        ATV yayın akışı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

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        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Kanal D yayın akışı

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Star TV yayın akışı

        07:00 Güne Başlarken

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        09:45 Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Tatlı Dillim

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV yayın akışı

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

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        20:00 Hudutsuz Sevda

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 yayın akışı

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 İddiaların Aksine

        19:05 Ana Haber

        19:45 Uefa Avrupa Konferans Ligi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Show TV yayın akışı

        08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

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        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 yayın akışı

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor 2025

        17 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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