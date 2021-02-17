Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'
22.00 Tosun Paşa 'Türk Filmi'
23.45 Çakallarla Dans 'Türk Filmi'
01.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'
22.45 Kız Babası 'Türk Filmi'
00.45 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kız Babası 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım 'Dizi'
00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'
03.00 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'
01.30 Yüzleşme (Tekrar)
03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Düğün 'Türk Filmi'
01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
03.55 Yerli Belgesel
04.30 Düğün 'Türk Filmi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
YORUMLAR