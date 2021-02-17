Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'

22.00 Tosun Paşa 'Türk Filmi'

23.45 Çakallarla Dans 'Türk Filmi'

01.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'

22.45 Kız Babası 'Türk Filmi'

00.45 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Kız Babası 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım 'Dizi'

00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'

03.00 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'

01.30 Yüzleşme (Tekrar)

03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Düğün 'Türk Filmi'

01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

03.55 Yerli Belgesel

04.30 Düğün 'Türk Filmi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler