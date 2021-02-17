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TV Yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 17 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'
22.00 Tosun Paşa 'Türk Filmi'
23.45 Çakallarla Dans 'Türk Filmi'
01.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'
22.45 Kız Babası 'Türk Filmi'
00.45 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kız Babası 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım 'Dizi'
00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'
03.00 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'
01.30 Yüzleşme (Tekrar)
03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Düğün 'Türk Filmi'
01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
03.55 Yerli Belgesel
04.30 Düğün 'Türk Filmi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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