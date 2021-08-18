Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında 'Türk Filmi'
22.45 Cici Babam 'Türk Filmi'
01.15 Aile Arasında 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Moskova'nın Şifresi Temel 'Türk Filmi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Görümce 'Türk Filmi'
22.15 Görümce 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Star Market (Tekrar)
04.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Transformers: Son Şövalye 'Yabancı Film'
23.15 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'
16.05 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Oyun Gecesi 'Yabancı Film'
22.00 Şans Kapıyı Çalınca
00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Oyun Gecesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.20 Hercai'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
22.15 On Muharrem Özel Yayını
23.45 Seneye Bu Zamanlar
02.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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