        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 18 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yayında olacak. İşte 18 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 18.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:17
        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt arıyor. 18 Ağustos Pazartesi günü kanallarda hangi içeriklerin olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 18 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        15:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Turnike

        23:15 Pelesenk Ailesi

        01:15 Pelesenk Ailesi

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Organize İşler

        22:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

        00:15 Organize İşler

        02:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Cehennem

        22:30 Cehennem

        00:45 Kral Kaybederse

        03:00 Arabesk

        04:30 Baba Ocağı

        06:00 Erkenci Kuş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:10 Kod Adı Kırlangıç

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:20 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"

        22:50 Gönül Dağı

        01:45 Leyla İle Mecnun

        04:20 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Sağ Salim

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        02:40 Bir Gece Masalı

        05:10 Ateş Kuşları

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 6

        22:30 Şevkat Yerimdar

        23:30 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

