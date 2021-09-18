Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Bir Şansım Olsa Özel

15.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

04.45 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

14.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00.15 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

13.30 'Dizi' (Tekrar)

16.00 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Efsane Sürücü 'Yabancı Film'

21.45 Efsane Sürücü 'Yabancı Film' (Tekrar)

23.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)

02.00 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Müzik Arası

04.15 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

15.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Karanlık Sular 'Yabancı Film'

02.05 Karanlık Sular 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)

04.10 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye 2021