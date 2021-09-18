Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Bir Şansım Olsa Özel
15.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 1 Başka Güzel (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
14.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
13.30 'Dizi' (Tekrar)
16.00 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Efsane Sürücü 'Yabancı Film'
21.45 Efsane Sürücü 'Yabancı Film' (Tekrar)
23.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)
02.00 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Müzik Arası
04.15 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
15.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Karanlık Sular 'Yabancı Film'
02.05 Karanlık Sular 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)
04.10 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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