Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

23:30 Romantik Komedi

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

22:30 Beynelmilel

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Biz Size Döneriz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021