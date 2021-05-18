Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Romantik Komedi
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
22:30 Beynelmilel
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Biz Size Döneriz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021
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