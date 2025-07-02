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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 2 Temmuz TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Password ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli fimler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 2 Temmuz Çarşamba Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:27
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        1

        Gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, yaz sezonunda da izleyici tercihlerine göre içerikler sunmaya devam ediyor. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, yaz dizileri, yerli ve yabancı sinema filmleri yayınlanacak. İşte 2 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password

        23:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları

        01:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları

        03:00 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Balkan Ninnisi

        08:25 Kod Adı Kırlangıç

        09:40 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:15 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yardımcı Oyuncu

        21:45 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

        23:55 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

        01:55 Lingo Türkiye

        03:05 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Salako

        22:00 G.O.R.A

        00:00 G.O.R.A

        02:00 Tarkan Güçlü Kahraman

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Korkusuz Korkak

        21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        23:30 Korkusuz Korkak

        01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        22:45 Cennete Bilet

        00:50 Güven Bana

        02:45 Cennete Bilet

        04:40 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Yasak Elma

        12.45 Sen Çal Kapımı

        15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Osman Pazarlama

        22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

        00:15 Çift Kişilik Oda

        03:00 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        2 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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