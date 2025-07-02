2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 2 Temmuz TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Password ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Diğer kanallarda ise yerli fimler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 2 Temmuz Çarşamba Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
Gününü ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, yaz sezonunda da izleyici tercihlerine göre içerikler sunmaya devam ediyor. Buna göre, bugün birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, yaz dizileri, yerli ve yabancı sinema filmleri yayınlanacak. İşte 2 Temmuz 2025 TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları
01:15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yardımcı Oyuncu
21:45 Yabancı Sinema "Buz Yolu"
23:55 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"
01:55 Lingo Türkiye
03:05 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Salako
22:00 G.O.R.A
00:00 G.O.R.A
02:00 Tarkan Güçlü Kahraman
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:30 Korkusuz Korkak
01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
02:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
22:45 Cennete Bilet
00:50 Güven Bana
02:45 Cennete Bilet
04:40 Aldatmak
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Osman Pazarlama
22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
00:15 Çift Kişilik Oda
03:00 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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