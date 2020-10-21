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TV yayın akışı 21 Ekim 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 21 Ekim Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Güvercin, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı, Şerefsiz Sözü yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 21 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 21 Ekim 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
22:30 Şeref Sözü

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:15 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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