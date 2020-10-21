Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
22:30 Şeref Sözü
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Güvercin
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:15 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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