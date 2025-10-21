Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 21 EKİM 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programları kaçırmak istemeyenler 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 21 Ekim 2025 TV yayın akışı...

        Giriş: 21.10.2025 - 14:50 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:50
        Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 21 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 21 Ekim Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Güller ve Günahlar

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Çarpıntı

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:05 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmet: Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        02:55 Gönül Dağı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Ben Leman

        02:00 Sahtekarlar

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        21 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
