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TV Yayın akışı 21 Eylül 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 21 Eylül 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Ada Masalı, Baht Oyunu, Evlilik Hakkında Herşey ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 21 Eylül Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 21 Eylül 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.15 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'
22.15 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Star Market(Tekrar)
04.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Ödeşme Zamanı 'Yabancı Film'
04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Aman Reis Duymasın 'Türk Filmi'
21.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)
06.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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