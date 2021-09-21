Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'

02.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

04.15 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'

22.15 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Star Market(Tekrar)

04.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Ödeşme Zamanı 'Yabancı Film'

04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Aman Reis Duymasın 'Türk Filmi'

21.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)

06.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021