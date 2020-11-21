Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Sezon)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 25 Litre. Suyun Peşinde
00.45 Zümrüdüanka
03.00 Bay Yanlış
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show 'Yeni Bölüm'
00.15 İntikam
02.00 İntikam
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Dizi)
22.45 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Arda'nın Mutfağı
03.35 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Babam
02.55 Kırgın Çiçekler
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16.30 Tövbeler Olsun
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23.45 Tarihin Arka Odası
04.00 Kalpten Eve
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