Kuzey ve Yıldız vuslata artık çok yakın!

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Sezon)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 25 Litre. Suyun Peşinde

00.45 Zümrüdüanka

03.00 Bay Yanlış

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show 'Yeni Bölüm'

00.15 İntikam

02.00 İntikam

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Dizi)

22.45 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Arda'nın Mutfağı

03.35 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Babam

02.55 Kırgın Çiçekler

05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16.30 Tövbeler Olsun

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23.45 Tarihin Arka Odası

04.00 Kalpten Eve