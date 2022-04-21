Televizyon izlemeyi tercih edenler tarafından 21 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor All Star ve sahura özel yapımlar bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 21 Nisan Perşembe akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;