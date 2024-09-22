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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, Now, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Eylül 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan bugün televizyonda yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:43
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        1

        Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün birçok yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 22 Eylül 2024 Pazar TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2024 Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...

        2

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sefirin Kızı

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:00 Yalı Çapkını

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Yalı Çapkını

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Türk Müziği

        06:00 Kiralık Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Password

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

        22:30 Taş Kağıt Makas

        01:30 Mandıra Filozofu İstanbul

        03:00 Güneşi Beklerken

        04:30 5N1K

        05:00 Poyraz Karayel

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:00 Yabancı Sinema / Batılı Adam

        09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 MasterChef Türkiye

        12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Parola Parola

        02:45 Gazete Magazin Yaz

        05:00 Gençlik Rüzgarı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 Dizi TV

        12:30 Bir Gece Masalı

        16:00 Kör Nokta

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Kör Nokta

        03:00 Ateş Kuşları

        05:50 Benim İçin Üzülme

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.20 Yedi Numara

        07.20 Yeditepe İstanbul

        08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 3'te 3

        14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.10 Kod Adı Kırlangıç

        19.00 Ana Haber

        20.00 Teşkilat

        02.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        04.35 Kod Adı Kırlangıç

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Kirli Sepeti

        14.00 Kötü Kan

        16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Kirli Sepeti

        23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        02.15 Kötü Kan

        05.00 Mucize Doktor

        06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        8

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sandık Kokusu

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        15:30 Siyah Kalp

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        22:15 Deha

        00:45 Deha

        03:00 Sandık Kokusu

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