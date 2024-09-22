TV yayın akışı 22 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, Now, Show TV yayın akışı
TV yayın akışı 22 Eylül 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan bugün televizyonda yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...
Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün birçok yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 22 Eylül 2024 Pazar TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2024 Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Türk Müziği
06:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Password
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 Taş Kağıt Makas
01:30 Mandıra Filozofu İstanbul
03:00 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Yabancı Sinema / Batılı Adam
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Bir Gece Masalı
16:00 Kör Nokta
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kör Nokta
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Benim İçin Üzülme
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Yedi Numara
07.20 Yeditepe İstanbul
08.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 3'te 3
14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.10 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
02.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
04.35 Kod Adı Kırlangıç
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kirli Sepeti
14.00 Kötü Kan
16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.15 Kötü Kan
05.00 Mucize Doktor
06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
22:15 Deha
00:45 Deha
03:00 Sandık Kokusu