Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün birçok yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 22 Eylül 2024 Pazar TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2024 Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Show TV yayın akışı...