Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Babil
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Çocukluk
23:45 Zümrüdüanka
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda
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