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TV Yayın akışı 25 Eylül 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 25 Eylül 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Babil, Bay Yanlış, Hercai, Ramo, Kırmızı Oda yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 25 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 25 Eylül 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Bay Yanlış

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Babil

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:50 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
23:25 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

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