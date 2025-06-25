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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 25 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı Borussia Dortmund-Ulsan HD yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 25 Haziran 2025 Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:24
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        1

        Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal gezip beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Haziran 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Meraklı Köfteci

        21:45 Namuslu

        23:30 Meraklı Köfteci

        01:15 Namuslu

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Yumurcak Küçük Şahit

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:30 Kuralsız Sokaklar

        01:15 Muhbir

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Beyaz Saray Düştü

        22:50 Aile Saadeti

        01:30 Güven Bana

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:15 Balkan Ninnisi

        09:05 Kod Adı Kırlangıç

        10:15 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:25 Seksenler

        15:30 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gassal

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Borussia Dortmund-Ulsan HD"

        00:15 Tutunamayanlar

        01:55 Lingo Türkiye

        03:00 Seksenler

        04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter-River Plate"

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber (Canlı)

        20:00 Hareket Sekiz

        22:15 Fazla Şaapma

        00:30 Çift Kişilik Oda

        03:00 Adım Farah

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yol Arkadaşım

        22:30 Yol Arkadaşım

        01:00 Sahipsizler

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        11:00 – MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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