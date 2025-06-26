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        Haberler Kısayol Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 HAZİRAN 2025 KANAL KANAL | Bugün TV’de hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 26 Haziran 22025 listesi yayınlandı. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye ve Password yarışmaları yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları kapsamında Juventus-Manchester City maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:16
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        1

        TV yayın akışı 26 Haziran 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Now’da Çift Kişilik Oda dizisi yayınlanırken, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 26 Haziran Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

        09:45 Magazin D Cumartesi

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password

        23:15 Büyük Dünya Depremi

        01:15 Büyük Dünya Depremi

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Sen ve Ben

        02:15 Kaynanalar

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Balkan Ninnisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:25 Seksenler

        15:30 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gassal

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"

        00:15 Tutunamayanlar

        01:45 Lingo Türkiye

        02:50 Seksenler

        04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Salzburg-Real Madrid"

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Aile Saadeti

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

        22:15 Power Rangers

        00:30 Power Rangers

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda

        00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        03:30 Adım Farah

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiy

        00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        26 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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