TV yayın akışı 26 Mayıs Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izleyicileri 26 Mayıs 2026 Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Gün boyunca "Bu akşam hangi diziler var?" ve "TV yayın akışında neler bulunuyor?" soruları en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında sevilen diziler, yarışma programları ve eğlence yapımları izleyiciyle buluşurken, prime time kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. İşte 26 Mayıs Salı gününe ait güncel televizyon yayın akışı…
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Üç Kağıtçı
21:45 - Vizontele
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Üç Kağıtçı
02:30 - Vizontele
04:15 - Gelin Evi
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
12:30 - Yasak Elma
13:15 - Sen Çal Kapımı
14:30 - Prestij Meselesi
16:45 – Fazla Şaapma
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Köy Düğünü
22:45 - Benden Ne Olur?
01:30 - Köy Düğünü
04:00 - Yasak Elma
06:00 – Karagül
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - A.B.İ.
23:40 - Bağlılık Hasan / Yerli Sinema
02:30 - Ateş Kuşları
05:20 - Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Beyaz'la Joker
23:15 - Kuzenler Firarda
01:15 - Kuzenler Firarda
02:45 - Gelinim Mutfakta
04:45 - Siyah Beyaz Aşk
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Özür Dilerim / Yerli Film
22:30 - Özür Dilerim / Yerli Film
00:45 - Aramızda Kalsın
02:30 - İstanbullu Gelin
05:00 - Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Beni Böyle Sev
09:15 - Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
13:50 - Benim Adım Melek
17:15 - Mutfağın Elçileri
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
23:00 - Gönül Dağı
02:15 - Pota | Türk Sineması
03:50 - Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra / Canlı
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - Gel Konuşalım
05:30 - Tuzak