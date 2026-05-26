        TV YAYIN AKIŞI 26 MAYIS 2026: Bugün televizyonda neler var var? 26 Mayıs Salı ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 26 Mayıs Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izleyicileri 26 Mayıs 2026 Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Gün boyunca "Bu akşam hangi diziler var?" ve "TV yayın akışında neler bulunuyor?" soruları en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında sevilen diziler, yarışma programları ve eğlence yapımları izleyiciyle buluşurken, prime time kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. İşte 26 Mayıs Salı gününe ait güncel televizyon yayın akışı…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        1

        26 Mayıs 2026 Salı akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve gündüz programları merak konusu olurken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de yayınlanacak programlar belli oldu. İşte 26 Mayıs Salı TV yayın akışı ve bu akşam ekranlara gelecek yapımlar…

        2

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10:00 - Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Üç Kağıtçı

        21:45 - Vizontele

        00:15 - Gece Hattı

        01:15 - Üç Kağıtçı

        02:30 - Vizontele

        04:15 - Gelin Evi

        3

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        12:30 - Yasak Elma

        13:15 - Sen Çal Kapımı

        14:30 - Prestij Meselesi

        16:45 – Fazla Şaapma

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Köy Düğünü

        22:45 - Benden Ne Olur?

        01:30 - Köy Düğünü

        04:00 - Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - A.B.İ.

        23:40 - Bağlılık Hasan / Yerli Sinema

        02:30 - Ateş Kuşları

        05:20 - Bir Küçük Gün Işığı

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Beyaz'la Joker

        23:15 - Kuzenler Firarda

        01:15 - Kuzenler Firarda

        02:45 - Gelinim Mutfakta

        04:45 - Siyah Beyaz Aşk

        6

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber (Canlı)

        20:00 – Özür Dilerim / Yerli Film

        22:30 - Özür Dilerim / Yerli Film

        00:45 - Aramızda Kalsın

        02:30 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Dürüye'nin Güğümleri

        7

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        05:18 – İstiklal Marşı

        05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 - Beni Böyle Sev

        09:15 - Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        13:50 - Benim Adım Melek

        17:15 - Mutfağın Elçileri

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        23:00 - Gönül Dağı

        02:15 - Pota | Türk Sineması

        03:50 - Benim Adım Melek

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Survivor Ekstra / Canlı

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

        00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 - Gel Konuşalım

        05:30 - Tuzak

        Genel merkezde tadilat

        CHP Genel Merkezi'nde, dün polis eşliğinde gerçekleşen tahliyenin ardından temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

