Tv yayın akışı: 26 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında bugün birbirinden farklı dizi ve film yayınlanacak. Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak?
TV yayın akışı 26 Şubat Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 26 Şubat Show TV, Kanal D, Star TV, ATV yayın akışı...
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
14.30 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "King Kong"
23.30 Bir Zamanlar İstanbul
02.20 Yabancı Sinema "King Kong"
04.50 Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Piyasa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Piyasa
02:45 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
23.45 HUDUTSUZ SEVDA
02.15 HER YERDE SEN
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
14:00 Kardelenler
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün