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        Haberler Kısayol Magazin TV YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN 2025: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 27 Haziran 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?

        27 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte diziler sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Onların yerini ise yeni yarışmalar, programlar ve yaz dizileri aldı. Yaz sezonu için yeni içerik üretmeyen bazı kanallar ise yerli ve yabancı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 27 Haziran Cuma Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:01
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        1

        Tüm kanalların TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 27 Haziran Cuma TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 27 Haziran 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Yumurcak Veda

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        23:30 Kuralsız Sokaklar

        01:00 Jane'in İntikamı

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Balkan Ninnisi

        09:10 Kod Adı Kırlangıç

        10:20 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:25 Seksenler

        15:25 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gassal

        21:45 Yabancı Sinema "Kaos"

        23:55 Tutunamayanlar

        01:15 Lingo Türkiye

        02:35 Seksenler

        03:25 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        22:30 Çiçek Abbas

        23:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        01:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Tosun Paşa

        22:15 Umut Kanatları

        00:30 Umut Kanatları

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        22:20 Aile Saadeti

        01:00 Güven Bana

        02:45 Aldatmak

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkasi

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Sil Baştan Kaynanam

        22:45 Çift Kişilik Oda

        01:15 Aşk Mantık İntikam

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        27 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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