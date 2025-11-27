TV yayın akışı 27 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple kanaların bugünkü yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 27 Kasım 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 27 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 27 Kasım 2025 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma, maç ve program gibi içeriklerin ekrana geleceği saatler belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik-Samsunspor maçı yayınlanacak. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
21:00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:30 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Sakıncalı
02:45 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
