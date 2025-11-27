Habertürk
Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 27 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple kanaların bugünkü yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 27 Kasım 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 27 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:38
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 27 Kasım 2025 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma, maç ve program gibi içeriklerin ekrana geleceği saatler belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik-Samsunspor maçı yayınlanacak. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:50 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        21:00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

        23:00 Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

        01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:30 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Sakıncalı

        02:45 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        27 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
