Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 27 Kasım 2025 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma, maç ve program gibi içeriklerin ekrana geleceği saatler belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Türkiye - Bosna Hersek maçı ve UEFA Konferans Ligi Breidablik-Samsunspor maçı yayınlanacak. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...