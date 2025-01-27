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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Bugün gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam Kanal D'de Uzak Şehir yeni bölüm , ATV'de Can Borcu, Show TV'de Bahar dizisi tekrarı, Now TV'de Kızıl Goncalar yeni bölüm ekranlarda olacak. İşte 27 Ocak 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:34
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        Tv yayın akışı
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        Tv yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. Kanalların yayın akışı listesi belli oldu. İşte tüm kanalların tv yayın akışı

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        23:00 Deha

        01:45 Siyah Kalp

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

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        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:30 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Güvercin Hırsızları

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Marslı

        23:10 Zembilli

        02:10 Bir Gece Masalı

        NOW TV

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        02:30 Adım Farah

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