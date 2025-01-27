Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 27 Ocak 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Bugün televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Bugün gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam Kanal D'de Uzak Şehir yeni bölüm , ATV'de Can Borcu, Show TV'de Bahar dizisi tekrarı, Now TV'de Kızıl Goncalar yeni bölüm ekranlarda olacak. İşte 27 Ocak 2025 tv yayın akışı listesi

Habertürk Giriş: 27.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:34 facebook

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