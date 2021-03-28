Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 28 Mart Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'
16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi'
00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'
02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'
02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 5N1K
04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 'Dizi' (Tekrar)
15.45 En Güzel Bölüm
16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'
04.30 Türk Müziği
05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Yerli Belgesel
14.10 Yerli Dizi
17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi
03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Darbe oyuncuları kimler? Son Darbe filmi konusu nedir?
TELEVİZYONSon Darbe oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm tanıtım! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu anlar!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta mutlu anlar!
Arıza 28. bölüm tanıtımları! Ali Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!
TELEVİZYONAli Rıza, büyük gerçeği öğreniyor!
27 Mart Reyting sonuçları 2021 Cumartesi... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON27 Mart reyting sonuçları açıklandı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı yayında...
Sen Çal Kapımı 38. yeni fragmanı yayında mı? - Sen Çal Kapımı 37. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı 38. yeni fragmanı yayında mı?
Alev Alev 21. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONAlev Alev 21. yeni bölüm ön izleme...
"Kırmızı Kamyon"a geri sayım devam ediyor! İşte Kırmızı Kamyon 1. bölüm 2. fragmanı
TELEVİZYON"Kırmızı Kamyon"a geri sayım devam ediyor!
Arıza 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Arıza 28. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONArıza 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında...
Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 122. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 122. yeni bölüm fragmanı yayında!