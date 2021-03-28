Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'
16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi'
00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'
02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'
02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 5N1K
04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 'Dizi' (Tekrar)
15.45 En Güzel Bölüm
16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'
04.30 Türk Müziği
05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Yerli Belgesel
14.10 Yerli Dizi
17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi
03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
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