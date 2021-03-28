Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Japon İşi 'Yerli Sinema'

16.30 Öyle Olsun 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi'

00.15 Kıyametin İşaretleri 'Yabancı Film'

02.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Büyük Göç 'Yabancı Film'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Son Darbe 'Yabancı Film'

02.00 Son Darbe 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 5N1K

04.15 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 'Dizi' (Tekrar)

15.45 En Güzel Bölüm

16.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara 'Dizi'

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sivil Cephe 'Yabancı Film'

04.30 Türk Müziği

05.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Yerli Belgesel

14.10 Yerli Dizi

17.15 Tozkoparan İskender 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi

03.05 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir