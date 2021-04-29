Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Akrep / 20
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:35 Nihat Hatipoğlu
20:25 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Mavera
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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