Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev



KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Akrep / 20

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:35 Nihat Hatipoğlu

20:25 Bir Zamanlar Çukurova



TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021