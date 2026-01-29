Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 29 Ocak 2026 TV yayın akışlarını paylaştı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi FSCB-Fenerbahçe maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Öte yandan İnci Taneleri dizisi 3. sezonu açacak. İşte 29 Ocak Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...