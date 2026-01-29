TV yayın akışı 29 Ocak Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
29 Ocak Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. FSCB -Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacakken, bir dizi yeni sezonuyla ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var, FSCB-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Rüya Gibi
02:45 Veliaht
04:45 Çiçek
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
08:45 Çizmeli Kedi : Son Dilek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
21:45 Maç Önü
23:00 FSCB -Fenerbahçe | Avrupa Ligi Grup Maçları
01:00 Maç Sonu
02:00 Cennetin Çocukları
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 A.B.İ
04:00 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Boneyard
22:00 Boneyard
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Yeraltı
02:45 Yeraltı
05:00 Yasak Elma
06.00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
