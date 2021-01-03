Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
21:45 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çetin Ceviz
16:45 Herkül: Efsane Başlıypr
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Harbiye Konseri
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 Akıncı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
22:50 Akıncı
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Bak Şu Leyleğe
15:15 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım
15:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Türk Sineması
16:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
20:00 MasterChef Türkiye Final
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