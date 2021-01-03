Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

21:45 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çetin Ceviz

16:45 Herkül: Efsane Başlıypr

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Harbiye Konseri

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Akıncı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

22:50 Akıncı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Bak Şu Leyleğe

15:15 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım

15:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Türk Sineması

16:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

20:00 MasterChef Türkiye Final