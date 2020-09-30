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TV Yayın akışı 30 Eylül 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 30 Eylül Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Çal Kapımı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 30 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 30 Eylül 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
21:30 Bayern Münih- B.Dortmun
23:45 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Ölümcül Makineler
22:45 Karanlık Sular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğru Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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