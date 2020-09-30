Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
21:30 Bayern Münih- B.Dortmun
23:45 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Ölümcül Makineler
22:45 Karanlık Sular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğru Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
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