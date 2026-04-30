Televizyon izleyicileri için "Bugün TV'de ne var?" sorusu her zamanki gibi gündemdeki yerini koruyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ekran başına geçmeden önce yayın akışlarına göz atmayı sürdürüyor. 30 Nisan 2026 Perşembe akşamında da birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında yer alacak programların detaylı yayın akışı listesi...
Televizyon kanalları, her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 30 Nisan 2026 Perşembe günü için de Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışları netleşti. Bu akşam ekranlarda sevilen yarışma programları da izleyiciyle buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte 30 Nisan TV yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizde...
KANALLARIN 30 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
SHOW TV
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 - Cansu Canan İle İlk Sayfa
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Belalı Tanık
22:30 – Çılgın Joe
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Kızılcık Şerbeti
03:30 – Delikanlı
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 – Kuruluş Orhan
04:00 – Ateş Kuşları
KANAL D
07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Gol Kralı
21:45 – The Traitors Türkiye
23:30 - Arka Sokaklar
02:00 – Gelinim Mutfakta
04:30 – Zalim İstanbul
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin
00:15 – Çirkin
03:00 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 – Beni Böyle Sev
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:35 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 - Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | UEFA Konferans Ligi Yarı Final Karşılaşması
00:15 – Cennetin Çocukları
02:40 – Seksenler
03:40 – Benim Adım Melek
NOW
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
00:15 – Kıskanmak
03:00 – Kefaret
04:15 – Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak
