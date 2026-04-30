        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2026: Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? 30 Nisan 2026 TV yayın akışı

        Televizyon izleyicileri için "Bugün TV'de ne var?" sorusu her zamanki gibi gündemdeki yerini koruyor. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ekran başına geçmeden önce yayın akışlarına göz atmayı sürdürüyor. 30 Nisan 2026 Perşembe akşamında da birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında yer alacak programların detaylı yayın akışı listesi...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        1

        Televizyon kanalları, her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 30 Nisan 2026 Perşembe günü için de Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışları netleşti. Bu akşam ekranlarda sevilen yarışma programları da izleyiciyle buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte 30 Nisan TV yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        KANALLARIN 30 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Belalı Tanık

        22:30 – Çılgın Joe

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Kızılcık Şerbeti

        03:30 – Delikanlı

        3

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Ateş Kuşları

        4

        KANAL D

        07:00 – Küçük Ağa

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Gol Kralı

        21:45 – The Traitors Türkiye

        23:30 - Arka Sokaklar

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Zalim İstanbul

        5

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin

        00:15 – Çirkin

        03:00 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        6

        TRT 1

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 – Beni Böyle Sev

        09:20 - Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:35 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        22:00 - Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | UEFA Konferans Ligi Yarı Final Karşılaşması

        00:15 – Cennetin Çocukları

        02:40 – Seksenler

        03:40 – Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

        00:15 – Kıskanmak

        03:00 – Kefaret

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
