Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
23.45 Kefaret
02.35 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar
07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 İyi Aile Babası
02.30 Yatıya Misafirim Var
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "abdülhamid"
00.15 Yabancı Sinema "baba 2"
03.40 Türkan Hanım'ın Konağı
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