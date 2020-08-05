Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 5 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sen Sağ Ben Selamet (yerli film)
22.00 Çakallarla Dans (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı (tekrar)
23.00 Moskova'nın Şifresi Temel (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Öldürme Arzusu (yabancı film)
22.15 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kung Fu Panda 3 (yabancı film)
21.45 Çarkıfelek (yeni bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)
22.05 2012 (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Mucize (yabancı film)
22.15 Benim Adım Melek (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Program
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
19.00 Ben Bilirim
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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