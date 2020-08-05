Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 5 Ağustos Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sen Sağ Ben Selamet (yerli film)

22.00 Çakallarla Dans (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı (tekrar)

23.00 Moskova'nın Şifresi Temel (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Öldürme Arzusu (yabancı film)

22.15 Arkadaşım Hoşgeldin (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kung Fu Panda 3 (yabancı film)

21.45 Çarkıfelek (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 4 (yabancı film)

22.05 2012 (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Mucize (yabancı film)

22.15 Benim Adım Melek (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Program

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

19.00 Ben Bilirim

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)