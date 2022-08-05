Hafta sonuna girerken televizyonda hangi dizi, film ve programların yer aldığı merak ediliyor. 5 Ağustos Cuma akşamı eğlence ve bilgi yarışmalarından, dizilerin yeni bölümlerine birçok yapım ekrana gelecek. İşte 5 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...