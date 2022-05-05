Televizyon yayın akışı günün yorgunluğunu dizi, film izleyerek atmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayram tatili nedeniyle bu hafta pek çok yapım yeni bölümünü yayınlamadı. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından 5 Mayıs tv yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümleriyle yer aldığı merak konusu oldu. 5 Mayıs Perşembe akşamı; Belalı Tanık, Yol Arkadaşım 2 filmleri ve Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. İşte, 5 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…