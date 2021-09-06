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TV Yayın akışı 6 Eylül 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 6 Eylül 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşkın Tarifi, Kalp Yarası ve Seksenler yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 6 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 6 Eylül 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'
02.00 Cebimdeki Yabancı 'Türk Filmi'(Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü 'Türk Filmi'
22.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
01.30 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan(Tekrar)
03.20 Star Market (Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
00.15 6 Başlı Köpek Balığı 'Yabancı Film'
02.00 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
02.35 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

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