6 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
6 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 6 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Zembilli
13:00 Aile Saadeti
16:40 Güven Bana
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Password
16:45 Amacı Olmayan Grup
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuralsız Sokaklar
12:30 Kuralsız Sokaklar
00:20 Dune Gezegeni
02:00 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Hanım Köylü
10:00 Ateşböceği
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Kırılma Noktası
00:00 Kırılma Noktası
02:00 Feryat
03:30 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
22:00 Sivri Akıllılar
23:45 Yedi Bela Hüsnü
01:45 Sivri Akıllılar
03:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kaya"
22:45 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
01:15 Kim Gitsin?
02:25 Seksenler
03:20 Teşkilat
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
00:15 Çift Kişilik Oda
03:00 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
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