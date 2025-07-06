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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2025 LİSTESİ || Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        6 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        6 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:14
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        1

        Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 6 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        07:00 Gençliğim Eyvah

        10:00 Zembilli

        13:00 Aile Saadeti

        16:40 Güven Bana

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Aldatmak

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Password

        16:45 Amacı Olmayan Grup

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        12:30 Kuralsız Sokaklar

        00:20 Dune Gezegeni

        02:00 Yargı

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:30 Hanım Köylü

        10:00 Ateşböceği

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:00 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Şekerpare

        22:00 Kırılma Noktası

        00:00 Kırılma Noktası

        02:00 Feryat

        03:30 Kaderimin Oyunu

        04:30 Türk Müziği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Kadifeden Kesesi

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Hayat Bayram Olsa

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Yedi Bela Hüsnü

        22:00 Sivri Akıllılar

        23:45 Yedi Bela Hüsnü

        01:45 Sivri Akıllılar

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Balkan Ninnisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Kaya"

        22:45 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

        01:15 Kim Gitsin?

        02:25 Seksenler

        03:20 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        13:00 Yasak Elma

        15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        00:15 Çift Kişilik Oda

        03:00 İnadına Aşk

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

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