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TV Yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 7 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz / Tkr
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / 31

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Yatıya Müsafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
22:30 Kılıbık

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber


FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofraada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye

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