Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz / Tkr
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / 31
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Yatıya Müsafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
22:30 Kılıbık
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofraada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
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