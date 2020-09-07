Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 - Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 - Selçuk Tepeli İle...
20:00 - Yasak Elma - Yeni Sezon
23:45 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sinema
22:30 Süper Magazin
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 - Star Haber
20:00 - Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 - Atv Ana Haber Bülteni
20:00 - Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 - Ana Haber
19:55 - Doğrusu Ne?
20:00 - Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:45 - Benim Adım Melek
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