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TV Yayın akışı 7 Eylül 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 7 Eylül 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı ve Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 7 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 - Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Selçuk Tepeli İle...
20:00 - Yasak Elma - Yeni Sezon
23:45 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sinema
22:30 Süper Magazin

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 - Star Haber
20:00 - Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Atv Ana Haber Bülteni
20:00 - Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber
19:55 - Doğrusu Ne?
20:00 - Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:45 - Benim Adım Melek

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