Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 - Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Selçuk Tepeli İle...

20:00 - Yasak Elma - Yeni Sezon

23:45 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sinema

22:30 Süper Magazin

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 - Star Haber

20:00 - Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Atv Ana Haber Bülteni

20:00 - Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

19:55 - Doğrusu Ne?

20:00 - Türk Sineması "Düğün Dernek"

22:45 - Benim Adım Melek