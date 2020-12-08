Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Aralık Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Zümrüdüanka
03.00 Kefaret
05.00 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.30 Söz
18.30 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı
22.15 Sol Yanım
00.45 Tekken
02.20 Tekken
03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Bir Annenin Günahı
02.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Beni Bırakma 'Dizi' (Tekrar)
16.20 Esra Erol'da
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Gönül Dağı
02.50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.35 Türkan Hanım'ın Konağı
YORUMLAR