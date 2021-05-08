Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Kalbimin Efendisi 'Türk Filmi'

16.15 Oh Olsun 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Kıyamete Bir Kala 'Yabancı Film'

01.45 Kıyamete Bir Kala 'Yabancı Film'

03.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Bir Aşk İki Hayat 'Türk Filmi'

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 En Güzel Bölüm

14.15 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

17.45 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 Görebimiz Tehlike: Yansımalar 'Yabancı Film'

23.00 Görebimiz Tehlike: Yansımalar (Tekrar)

02.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel

22.15 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi'

00.30 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.20 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

15.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

20.45 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 'Yabancı Film'

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 Hz Ömer 'Dizi'

05.55 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler