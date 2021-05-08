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TV Yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı, Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 8 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Kalbimin Efendisi 'Türk Filmi'
16.15 Oh Olsun 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Kıyamete Bir Kala 'Yabancı Film'
01.45 Kıyamete Bir Kala 'Yabancı Film'
03.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası
12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Bir Aşk İki Hayat 'Türk Filmi'
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.00 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 En Güzel Bölüm
14.15 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
17.45 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 Görebimiz Tehlike: Yansımalar 'Yabancı Film'
23.00 Görebimiz Tehlike: Yansımalar (Tekrar)
02.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel
22.15 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi'
00.30 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.20 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

15.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel
20.45 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 'Yabancı Film'
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 Hz Ömer 'Dizi'
05.55 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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