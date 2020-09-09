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TV Yayın akışı 9 Eylül 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 9 Eylül 2020 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek ve Sen Çal Kapımı dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 9 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'
22.15 Düğüm Salonu
00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
03.15 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Yasak Elma
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzaydan Gelen Fırtına
22.30 Çarkıfelek

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.40 Star Haber
20.00 Kara Bela
22.30 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber
20.00 Black Panther
22.20 Thor. Karanlık Dünya

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Kalk Gidelim
02.45 Hangimiz Sevmedik

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