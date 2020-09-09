Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'
22.15 Düğüm Salonu
00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
03.15 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Yasak Elma
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzaydan Gelen Fırtına
22.30 Çarkıfelek
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.40 Star Haber
20.00 Kara Bela
22.30 Arkadaşım Hoşgeldin
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Black Panther
22.20 Thor. Karanlık Dünya
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Kalk Gidelim
02.45 Hangimiz Sevmedik
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