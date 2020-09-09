Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'

22.15 Düğüm Salonu

00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

03.15 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 Yasak Elma

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Temizlik Benim İşim

06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzaydan Gelen Fırtına

22.30 Çarkıfelek

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.40 Star Haber

20.00 Kara Bela

22.30 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Black Panther

22.20 Thor. Karanlık Dünya

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Kalk Gidelim

02.45 Hangimiz Sevmedik