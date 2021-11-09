Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
9 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
04:45 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 İkimizin Sırrı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)
22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
00:30 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
02:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:55 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
04:00 Ece Üner İle Susma
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)
23:45 Elbet Bir Gün
02:15 Fulya İle Umudun Olsun
04:45 Bay Yanlış
06:00 Kanunsuz Topraklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sana Söz
00:15 Benim Hayatım
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
03:10 Bizim Köyün Kızları
05:10 Dünya Hali
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