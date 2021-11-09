Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı! TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV yayın akışı

Haftanın ikinci gününü evde geçirecek milyonlarca vatandaşımız, televizyon kanallarındaki bugünkü yayın akışını merak ediyor. İşte 9 Kasım Salı günü izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan birbirinden keyifli dizi, film ve programların listesi...

TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı! TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
04:45 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 İkimizin Sırrı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)
22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
00:30 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
02:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:55 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
04:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)
23:45 Elbet Bir Gün
02:15 Fulya İle Umudun Olsun
04:45 Bay Yanlış
06:00 Kanunsuz Topraklar


STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sana Söz
00:15 Benim Hayatım
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
03:10 Bizim Köyün Kızları
05:10 Dünya Hali

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalancı'nın 8. bölüm tanıtımları yayınlandı! Deniz, Mehmet Emir'in kurbanını bulmak için harekete geçiyor
TELEVİZYON Deniz, Mehmet Emir'in kurbanını bulmak için harekete ...
EDHO bu akşam var mı? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?
TELEVİZYON EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak?
'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk bölüm izlemesi gerçekleştirildi - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk bölüm izlemesi ...
7 Kasım reyting sonuçları AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması - Güncel
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu!
Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var? Alparslan dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYON Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu
Kamilla Mamedzade kimdir? Golden Star Kids 2021 birincisi Azeri Kamilla Mamedzade oldu
TELEVİZYON Kamilla Mamedzade kimdir?
Üç Kuruş oyuncuları kim? Üç Kuruş hangi gün yayınlanıyor? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Üç Kuruş oyuncuları tam kadro!
ÇGHB 2 Oyuncuları tam kadro! Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYON Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Kalp Yarası oyuncuları yaşları ve isimleri: Kalp Yarası dizisi konusu ne, hangi gün?
TELEVİZYON Kalp Yarası dizisi oyuncuları ve konusu
Yasak Elma oyuncuları 2021 kadrosu: Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma Kumru ve Doğan kim?
TELEVİZYON Yasak Elma oyuncuları kimler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.