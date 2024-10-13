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        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı

        Bu akşam birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 13 Ekim 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:52
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        1

        Pazar akşamı hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 13 Ekim TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV

        13:00 Siyah Kalp

        15:45 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Bahar

        02:45 Sandık Kokusu

        05:00 Siyah Kalp

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        3

        TRT1

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Lingo Türkiye

        15:50 Kara Ağaç Destanı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:45 3'te 3

        01:05 Kara Ağaç Destanı

        03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

        4

        KANAL D

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Yalan

        16:45 Güzel Aşklar Diyarı

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 İnci Taneleri

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Güllerin Savaşı

        04:30 5N1K

        05:00 Poyraz Karayel

        5

        STAR TV

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:20 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:20 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

        23:30 Güzel Köylü

        02:00 Dürüye'nin Güğümleri

        04:00 Türk Müziği

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