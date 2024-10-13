Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı

Pazar akşamı hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 13 Ekim TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı...