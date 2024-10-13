Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı
Bu akşam birbirinden farklı türde yapım ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 13 Ekim 2024
Pazar akşamı hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler, 13 Ekim TV yayın akışı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı...
SHOW TV
13:00 Siyah Kalp
15:45 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
TV YAYIN AKIŞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT1
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
15:50 Kara Ağaç Destanı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Kara Ağaç Destanı
03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
KANAL D
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
16:45 Güzel Aşklar Diyarı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
STAR TV
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:20 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Güzel Köylü
02:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:00 Türk Müziği