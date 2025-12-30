TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu Avrupa’nın ve dünyanın zirvesinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, dünya şampiyonası finalinin 5. setinde 6-4 öndeyken İtalya'ya yenilerek kaçırdığı altın madalyayı unutamadığını söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in Türk voleybolu açısından ilklerin yaşandığı bir yıl olduğunu hatırlatarak, "Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda tarihimizde ilk kez İtalya’ya karşı final oynadık, gümüşle kapattık. Hemen ardından Dünya Erkekler Şampiyonası vardı. Katıldığımız o turnuvada da tarihin en başarılı sonucunu (altıncılık) elde ettik. Altyapıların, planların, projelerin hepsini üst üste koyduğumuzda, voleybol olarak sürdürülebilir, mutlu ve güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yılın en unutulmaz anı" sorusunu Üstündağ, "Yılın olayı Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki final. Tie-break'te 6-4 öndeyken oradan maçı kaybetmemiz. Altını kaybettik, gümüşle yetindik." şeklinde cevapladı.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde peş peşe 2 yıl çeyrek finalde elenmesi sonrası yeniden nasıl form tuttuğu sorusuna, "Dünya şampiyonası hedeflerimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda da teknik kadronun tercihleri oldu. FIVB Milletler Ligi'ne çok değişik, genç bir kadroyla başladık. Teknik kadronun önceliği Milletler Ligi değildi. Şimdi Milletler Ligi'nde alınacak bir derece mi, yoksa aynı yıl daha önce hiç madalya almadığımız dünya şampiyonası mı? Programın o doğrultuda gerçekleşmesi bize dünya ikinciliği getirdi. Şampiyonluk da gelebilirdi. Dolayısıyla performanstaki değişimin, hedef tercihinden kaynaklandığını diyebilirim." yanıtını verdi.