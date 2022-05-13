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Elon Musk 44 milyar dolarlık Twitter satın alma anlaşmasının askıya alındığını açıkladı. Musk Twitter hesabından yaptığı anlaşmanın spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğunu belirten hesaplamaya dair beklenen detaylar sebebiyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Söz konusu açıklama üzerine Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 20.1 düştü.

Musk konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmadı. Dünyanın en zengin insanı daha önce Twitter'daki en önemli hedeflerinden birinin botları temizlemek olduğunu açıklamıştı.

1 MİLYAR DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın daha önce yapılan anlaşmaya göre, satın almadan vazgeçmesi durumunda 1 milyar dolarlık ödeme yapması gerekiyor.

44 milyar dolarlık anlaşmanın 21 milyar doları doğrudan Musk tarafından karşılanacaktı. Bu sebeple Musk elindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık Tela hissesini satmıştı.

223 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın servetinin büyük çoğunluğunu elindeki Tesla ve SpaceX hisseleri oluşturuyor.