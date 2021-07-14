Twitter'dan "Fleets" kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, Fleets özelliğinin 3 Ağustos itibarıyla kaldırılacağı ve yeni şeyler üzerinde çalışıldığı açıklandı.

2020 Kasım ayında getirilen bu Fleets özelliği, diğer sosyal medya uygulamaları olan Snapchat, Facebook ve Instagram'daki hikaye özelliğinin aynısıydı.

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, “Fleets'lerin, daha fazla insanın Twitter'daki sohbete katılma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağını umduk. Ancak Fleets'i herkese tanıttığımızdan beri, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umduğumuz gibi bir artış görmedik." açıklamasını yaptı.

Ocak ayı itibarıyla, ABD'deki Twitter kullanıcılarının yalnızca yüzde 7,7'si Fleets yayınladıklarını söyledi.

FLEETS NEDİR?

Fleets, ana sayfa zaman akışının üzerinde görünüp kullanıcıya tamamen yeni bir yöntemle Twitter'ı kullanma ve o ana özel etkileşimde bulunma gücü verir. Fleets, anlık veya geçici düşüncelerin paylaşmasına olanak tanır ve 24 saat sonra gözden kaybolur.