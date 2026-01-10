36 yaşındaki Tylor Chase, henüz küçük bir çocukken rol aldığı yapımlarla geleceği bir hayli parlak görünüyordu. Ne var ki hiç de öyle olmadı.

Tylor Chase, Los Angeles'ta uzun süredir sokaklarda yaşam savaşı veriyor.

Kendisine uzatılan tüm elleri geri çeviren Tylor Chase, Bipolar Kişilik Bozukluğu rahatsızlığını yanı sıra madde bağımlılığı da bulunuyor.

Ünlü oyuncu sokakta yaşıyor Haberi Görüntüle

REKLAM

2025'in son günlerinde, bir hayranının onu perişan halde görüp sosyal medyada paylaşmasıyla perişan hali gözler önüne serilmişti. Chase bir bakım merkezine yatırılarak sokaktan kurtarıldı ama iyileşeceğine yönelik ümitler boşa açıktı.

Tylor Chase, tedavi gördüğü merkezden yine kaçarak kendini ait hissettiği tek yere, sokaklara döndü. Ailesinin ve sevenlerinin büyük bir çaresizlikle izlediği bu süreç, eski bir yıldızın gözler önünde tükenip gitme riskini bir kez daha gündeme getirdi.