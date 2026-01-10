Işıltılı Dünyadan Arka Sokaklara: Tylor Chase’in dinmeyen sızısı
Tylor Chase için beslenen son umutlar da söndü. Tedavi merkezinden kaçarak sokaklara dönen Chase, çaresiz bakışlar arasında tükenmeye devam ediyor
36 yaşındaki Tylor Chase, henüz küçük bir çocukken rol aldığı yapımlarla geleceği bir hayli parlak görünüyordu. Ne var ki hiç de öyle olmadı.
Tylor Chase, Los Angeles'ta uzun süredir sokaklarda yaşam savaşı veriyor.
Kendisine uzatılan tüm elleri geri çeviren Tylor Chase, Bipolar Kişilik Bozukluğu rahatsızlığını yanı sıra madde bağımlılığı da bulunuyor.
2025'in son günlerinde, bir hayranının onu perişan halde görüp sosyal medyada paylaşmasıyla perişan hali gözler önüne serilmişti. Chase bir bakım merkezine yatırılarak sokaktan kurtarıldı ama iyileşeceğine yönelik ümitler boşa açıktı.
Tylor Chase, tedavi gördüğü merkezden yine kaçarak kendini ait hissettiği tek yere, sokaklara döndü. Ailesinin ve sevenlerinin büyük bir çaresizlikle izlediği bu süreç, eski bir yıldızın gözler önünde tükenip gitme riskini bir kez daha gündeme getirdi.